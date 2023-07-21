Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde 2 otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi eski stadyum civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S.'nin kullandığı 42 JJ 536 plakalı ticari taksi ile E.Ü.'ün kullandığı 70 DT 612 otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri A.S., E.Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan L.G.'ye yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA