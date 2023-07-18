Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 26 ADY 905 plakalı otomobil kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen A.P. idaresindeki 42 FOA 51 plakalı tır çarptı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan K.Ö, F.Ö. ve M.Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA