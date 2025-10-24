Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Seydişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı. İki kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Z. idaresindeki 41 PK 047 plakalı kamyonet, Seydişehir-Antalya kara yolunun 24. kilometresinde F.T. yönetimindeki 07 TBR 10 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri, çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel