Konya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında M.T. ve U.E.T. yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
M.T. idaresindeki 42 ZC 997 plakalı otomobil, Seydişehir-Beyşehir kara yolu Yeni TOKİ Kavşağı'nda A.T. yönetimindeki 42 B 9857 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü M.T. ile araçtaki .U.E.T yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel