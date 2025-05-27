Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde bir trafik kazasında otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu sürücü ve eşi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile yanında bulunan eşi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kadir Yıldız'ın kullandığı 42 Y 5492 plakalı otomobil, Hatunsaray Caddesi'ni Memleket Caddesi'ne bağlayan kavşakta Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Fatma Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi Kadir Yıldız da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Ali B. ile yanında bulunan Durmuş B, Mümine Feride B. ve Zeycan K. hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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