Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atıp, şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Ümit G. yönetimindeki 07 NTJ plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ümit G. ve yanındaki Hüseyin G., Hacer G., Hatice G. ve Hatice Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralılardan Hüseyin G. de sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

