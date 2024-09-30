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Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın çekiciye çarpması sonrası meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde önce önündeki çekiciye, ardından da refüje çarpan çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Adana kara yolu Yelekli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, önce plakası ve sürücüsü belirlenemeyen çekiciye, ardından da refüje çıkıp, takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu.

Polis, ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti ile kaçan çekicinin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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