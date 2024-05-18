Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Kazada otomobil refüjdeki ağaca çarparak devrildi. Yaralılar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.U, (23) idaresindeki 03 ACH 725 plakalı otomobil, Hastanesi Kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.Ç. (21) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.??????????????