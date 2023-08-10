Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre C.Ö. idaresindeki 34 BPV 302 plakalı otomobile aynı istikamete gitmekte olan C.S. idaresindeki 42 ACN 072 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada C.S. ve yanında bulunan E.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı. - KONYA