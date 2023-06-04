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Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil çöp konteynerine çarptı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Ankara yönünden Konya yönüne gitmekte olan 06 HD 3727 plakalı B.E.'nin kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki çöp konteynerine çarpan otomobil yola savruldu. Kazada otomobil sürücüsü B.E. yaralandı. Devriye gezen trafik polislerinin kazayı görmesi üzerine yaralı sürücüsü Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı B.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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