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Konya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Abdullah E. idaresindeki otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesinde Mustafa D'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Behiye E. yaralandı ve ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Abdullah E, idaresindeki 42 K 2650 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesinde Mustafa D'nin kullandığı 42 K 4707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 42 K 2650 plakalı otomobilde bulunan Behiye E, yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Seydişehir trafik konya Yaşam Güncel Haberler

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