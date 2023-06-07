Konya'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Suvat Dönmez yönetimindeki 42 JK 911 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Suvat Dönmez ile ağır yaralı Havva Dönmez, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Havva Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Suvat Dönmez yönetimindeki 42 JK 911 plakalı otomobil, Karapınar - Besci yolunun 17'nci kilometresinde, lastiğinin patlaması nedeniyle devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Suvat Dönmez ile ağır yaralı Havva Dönmez, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Havva Dönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.