Konya'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. İki ayrı kazada otomobil ve motosiklet çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 07 BSF 989 plakalı otomobil, Antalya Çevre yolu Bozkır Kavşağı'nda R.K'nin kullandığı 42 AKV 262 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada E.Ç ile F.P.Ç. (3) yaralandı.

A.D'nin kullandığı 42 AOM 857 plakalı motosiklet Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda R.B. idaresindeki 34 NL 6325 plakalı otomobil ile Seyitharun Veli Caddesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Her iki kazada da yaralananlar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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