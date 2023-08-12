Konya'da Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik ekiplerinin kurallara uymayan otomobil ve motosiklet sürücülerine yönelik denetimleri devam ediyor. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet uygulamasında tescilsiz ve ehliyetsiz olarak motosiklet kullananlara geçit verilmedi. Motosikletlere yönelik uygulamada toplamda 151 bin 211 lira ceza yazılırken, 15 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca abartı egzoz takarak çevreye rahatsızlık veren bir araca gerekli cezai işlem uygulandı. Ters yön kuralına uymayan 55 araç sürücüsüne ise 223 bin 520 lira cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri çevreye rahatsızlık veren ve kurala uymayan motosikletler ve araçlar üzerinde uygulamalara devam edileceğini kaydetti. Durdurulan motosiklet sürücüleri kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KONYA