Konya'da Trafiğe Açık Sokakta Otomobilin Drift Attığı Anlar Görüntülendi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir otomobilin trafiğe açık sokakta drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobiliyle sokak ortasında drift attığı ve daha sonra bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor.

Konya'da trafiğe açık sokakta otomobilin drift attığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde sokak içerisinde henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil drift attı. Trafiğe açık sokakta bir süre kendi etrafında dönen otomobilin drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde sürücünün otomobili ile sokak ortasında drift attığı, daha sonra durarak bir kişiyle muhabbet ettiği görülüyor. Yaklaşık 15 saniye cadde ortasında drift atan sürücü, daha sonra bulunduğu yerden ayrılıyor. - KONYA