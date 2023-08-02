Konya'da TIR Operasyonu: 10 Milyon TL Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Konya'da polis, uyuşturucu sevkiyatı sırasında düzenlediği operasyonda TIR'ın dorsesinde 10 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR'daki M.İ ve E.K ile uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen S.A ve eşi M.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi.

KONYA'da polis, uyuşturucu sevkiyatı sırasında düzenlediği operasyonda TIR'ın dorsesinde 10 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR'daki M.İ ve E.K ile uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen S.A ve eşi M.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyon anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, M.İ. ve E.K.'nın içinde bulunduğu ve sevkiyatın gerçekleşeceği TIR'ı takibe aldı. TIR, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yolun sağında park edip beklemeye başladı. Ardından da S.A ve eşi M.A. hafif ticari araçla geldi. Araçtan inen S.A. uyuşturucuyu almak için TIR'a doğru yöneldiği sırada polis ekipleri otomobilleriyle, şüphelilerin araçlarının önünü kapattı. S.A., aracına binip kaçmak istese de başarılı olamadı. Operasyon anıda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Polis, TIR'ın dorsesinde yaptığı aramada gizli bölmelere zulalanmış 10 milyon TL değerinde 2 kilo metamfetamin ve 3,020 kilo kokain ele geçirildi. TIR'daki M.İ ve E.K ile uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen S.A ve eşi M.A. gözaltına alındı. 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.