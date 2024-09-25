Konya'da TIR'ın Çarptığı İskelede 4 İşçi Yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yapımı süren Alacabel Tüneli'nde, inşaat malzemesi getiren bir TIR'ın çarptığı iskeleden düşen 4 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde yapımı süren Alacabel Tüneli'ne malzeme getiren TIR'ın çarptığı iskeleden düşen 4 işçi yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Konya-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel Tüneli'nde meydana geldi. İşçiler Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı, tüneldeki iskelenin üzerinde çalışırken, inşaat malzemesi getiren TIR, iskeleye çarptı. 4 işçi çarpmanın etkisiyle iskeleden düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 işçi, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.