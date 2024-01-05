Konya'da tır devrildi, sürücü yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Fahrettin Ayan (60) idaresindeki 31 SS 835 plakalı tır, Konya- Isparta kara yolu Hüyük ilçesi çıkışında devrildi.

Kazada, sürücü Ayan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayan, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.