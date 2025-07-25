Konya'da TIR Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde aşırı sürat nedeniyle devrilen tırın sürücüsü Aşır Ekinci, kazada hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen kaza yerine intikal etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Aşır Ekinci (66) idaresindeki 06 SCE 55 plakalı tır, Ankara-Konya kara yolunun 128. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Ekinci'nin cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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