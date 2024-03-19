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Konya'da tır devrildi, 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.

Özhan Arslan idaresindeki 35 APS 486 plakalı kargo taşıyan tır, Konya-Ankara kara yolu, Ömeranlı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar ambulansla Cihanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Konya-Ankara kara yolu 2 saatlik çalışma sonucu kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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