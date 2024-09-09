Konya'da Tır Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki tır çarpıştı ve 1 kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Konya - Ankara Karayolu Kulu Kavşağı'nda Nuh G'nin kullandığı 07 BBM 831 plakalı kereste yüklü tır ile Necip Ş. idaresindeki 06 HUR 62 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kabinde sıkışan sürücü Necip Ş. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olduğu tespit edilen sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.