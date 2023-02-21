Konya'da ticari taksinin çarpması sonucu ölen hamile kadının bebeği de hayatını kaybetti Güncel Haberler Konya'nın Kulu ilçesinde, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden hamile kadının, operasyonla alınan 8 aylık bebeği de yaşamını yitirdi. Konya'nın Kulu ilçesinde, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden hamile kadının, operasyonla alınan 8 aylık bebeği de yaşamını yitirdi. M.K. (43) yönetimindeki 42 GDY 10 plakalı ticari taksi, Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 aylık hamile Aynur Çetin'e (37) çarptı. Kulu Devlet Hastanesi'ne yaralı halde kaldırılan Çetin'in bebeği burada operasyonla alındı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen anne Aynur Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen bebek de hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Anne ve bebeğin cenazelerinin, yarın kılınacak namazın ardından Kulu merkez mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Devlet Hastanesi Atatürk Caddesi Aynur Çetin Konya Güncel Haberler

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