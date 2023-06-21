Konya'da Ticari Taksi Kazası

Konya'da seyir halindeki bir ticari taksi, refüje çıkıp indikten sonra tekrar refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada ticari taksi sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Taksi sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza kamerada

KONYA - Konya'da, seyir halindeki ticari taksinin refüje çıkıp indikten sonra tekrar refüjdeki ağaca çarpıp takla atma anı arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Hastaneye kaldırılan ticari taksi sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Konya Ankara Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havaalanı istikametinden merkez yönüne seyir halinde olan 65 yaşındaki Halil Yılmaz idaresindeki 42 TT 222 plakalı ticari taksi, iki kere refüje çıkıp indikten sonra tekrar çıktığı refüjde bulunan ağaca çarpıp savrularak takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Halil Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı başka sürücü tarafından görüntülendi

Öte yandan, kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ticari taksinin 2 kere refüje çıktıktan refüje tekrar çıkmasıyla ağaca çarpması ve savrulan otomobilin takla attığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.