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Konya'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden biri yabancı uyruklu olup sınır dışı edilecek, diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Konya'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis, sosyal medya üzerinden PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı öne sürülen 1'i yabancı uyruklu 3 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Yabancı uyruklu şüpheli M.H, adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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