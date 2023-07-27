Konya'da Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometreler 40 dereceyi gösterirken, kimi vatandaş ağaç gölgesinde arkadaşı ile oturdu, kimisi ise ağaç gölgesinde uyudu. Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.

Konya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi

KONYA - Konya'da Kuzey Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor. Termometreler 40 dereceyi gösterirken, kimi vatandaş ağaç gölgesinde arkadaşı ile oturdu, kimisi ise ağaç gölgesinde uyudu.

Konya, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Haftanın en sıcak günleri, Konya ve çevresinde mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve hafta başından itibaren etkisini artıran sıcaklık, 40 dereceye kadar ulaştı. Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklardan korunmak için parkları boş bırakmadı. Kimi vatandaş ağaç gölgesinde arkadaşı ile otururken, kimisi ise ağaç gölgesinde uyudu.

Bunaltıcı sıcaktan etkilenmemek için ağaç gölgesinde dinlenen Kerim Karagöz, "Bugün çok sıcak özellikle düne göre hava durumuna da baktım yarın biraz daha serin olması bekleniyor ama bugün baya bir sıcak var o yüzden arkadaşımla gölgede oturuyoruz" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte gölgede oturan Bilal Kayahan ise, "Dün yine sıcaktı hava bugünde hava sıcaklığına baktığımızda 40 dereceye kadar çıktığını görüyoruz. Yandık resmen sıcakta oturuyoruz şimdi burada. Evde duramıyoruz camı açıyoruz sıcak geliyor. Burası serin o yüzde burada oturuyoruz" şeklinde konuştu.

Meteoroloji uzmanları ise mevsim normallerinin üzerinde olan bu sıcaklıklarda dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyor.