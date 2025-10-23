Haberler

Konya'da Televizyon İndirimi Kavgası

Konya'da bir markette özel indirimle satılan 32 ekran televizyonlar için izdiham yaşandı. Kuyruk oluşturan müşteriler, sınırlı sayıda televizyonu alabilmek için yarıştı.

KONYA'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu. Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

