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Konya'da Telefon Dolandırıcılığı Şüphelisi Yakalandı

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Konya'da kendisini savcı olarak tanıtarak 85 bin avro almaya çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, 75 yaşındaki bir kişiyi telefonla arayarak adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını söyleyerek para istemişti. Mağdur bankaya giderek 85 bin avro çektikten sonra polisi arayarak durumu bildirdi. Şüpheli, parayı teslim alacağı sırada yakalandı.

Konya'da telefonla aradığı kişiden kendisini savcı olarak tanıtarak 85 bin avro almaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, 75 yaşındaki M.G'yi telefonla arayarak, adına çekilen kredinin terör örgütlerine aktarıldığını belirtip bu durumdan kurtulması için para istedi.

Bunun üzerine bankaya giden M.G, 85 bin avro çektikten sonra polisi arayıp durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Engin Ş'yi (32) parayı teslim alacağı sırada gözaltına aldı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Dolandırıcılık Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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