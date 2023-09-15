Konya'da Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 8 Gözaltı

Konya'da tefecilik yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

KONYA'da, tefecilik yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün tehdit ve kasten yaralama eylemleriyle çevresine korku salıp, tefecilik yaptığı bilgisini aldı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından daha önce belirlenen adreslere özel harekat ekipleri eşliğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı; 7 ev, 2 iş yeri ve 2 araçtaki aramalarda 46 senet, üzerinde alacak-verecek isimleri yazılı not defterleri, 7 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 165 fişek ve 43 uyuşturucu hap ele geçirildi. Soruşturma sürüyor. (DHA)