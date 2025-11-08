Haberler

Konya'da Tefecilik Operasyonu: 50 Şüpheli Gözaltında

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda suçtan elde edildiği düşünülen varlıklara el konuldu.

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 50 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen para, çok sayıda dijital materyal, senet ve tapulara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
