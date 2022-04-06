KONYA'DA TAŞKIN TEDİRGİNLİĞİ

BOZKIR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Bozkır ilçesinde farklı tarihlerde taşkına neden olan Çarşamba Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi bölge halkını tedirgin etti. Belediye ekipleri dere yatağındaki iş yerlerine kum torbaları dağıtırken, iş makineleri de hazır bekletiliyor.

Orta Toros Dağları eteklerinde bulunan Bozkır ilçesindeki Çarşamba Çayı'nda kar sularının erimesiyle, su seviyesi yükselmeye başladı. Geçmiş yıllarda su taşkınlarının yaşandığı Çarşamba Çayı etrafında bulunan ev ve iş yerlerine belediye ekipleri tarafından önlem amacıyla kum torbaları dağıtıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşlerine bağlı iş makineleri de, oluşabilecek olumsuzluklara karşı çayın kenarında bekletiliyor.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Çarşamba Çayı kenarındaki esnaflardan Ali Öztürk, 'Buradaki tüm esnaflarda bir tedirginlik var. Gece arayıp haber verdiler, kum torbaları dağıttılar. Kaymakamlık ve yetkililer çeşitli önlemler aldı. Daha öncede böyle oldu. Taşar mı, taşmaz mı, derken 5 dakika içerisinde çay taştı. İnşallah yine aynı şekilde olmaz.' dedi.

Esnaflardan Mehmet Çolak, 'Daha önce 3 defa taşkın yaşadık. Yine bir tedirginlik yaşıyoruz. Gece AFAD'dan bilgi verdiler. Önlem aldıklarını söylediler. Yıllardır bu bizim sorunumuz. Bu derenin temizlenmesi gerekiyor. Dağdan gelen atıkları dere tabanını neredeyse 1 metre kaplıyor. En küçük bir su seviyesinde yükselme olunca tedirginlik yaşanıyor. Gece geldik sabaha kadar bekledik.' diye konuştu.