Konya'da tartıştığı kişiyi öldüren, ağabeyini de yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Konya'da tartıştığı kişiyi öldüren, ağabeyini de yaralayan zanlı tutuklandı
AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Konya'nın Kulu ilçesinde dün tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren, ağabeyini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde dün tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren, ağabeyini de yaralayan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde tartıştığı Ramazan K'yi (32) bıçaklayarak öldüren, ağabeyi Enver K'yi de yaralayan S.K'nin (25), İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Dün Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde S.K. ile Ramazan K. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda S.K. yanındaki bıçakla Ramazan ile ağabeyi Enver K'yi yaralamıştı.
S.K'nin motosikletle ağır yaralı olarak Kulu Devlet Hastanesinin acil servisine bıraktığı Ramazan K. hayatını kaybetmişti.
AA / Hüseyin Ordulu - Güncel