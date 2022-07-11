Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Emrah Türk, (35) Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde karşılaştığı Besim A. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Besim A, Türk'ü av tüfeğiyle sırtından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Türk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli Besim A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title