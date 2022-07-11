Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı Son dakika haberine göre Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Konya'nın Meram ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Emrah Türk, (35) Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde karşılaştığı Besim A. (21) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Besim A, Türk'ü av tüfeğiyle sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Türk'ün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli Besim A. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. AA / Savaş Güler - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.