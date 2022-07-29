Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı. Konya'nın Karatay ilçesinde, sigara içme meselesi yüzünden tartıştığı babasını silahla öldüren şüpheli tutuklandı. Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, sigara içtiği için kendisine kızan babası Ahmet B'yi (35) tabancayla öldüren 16 yaşındaki A.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlının, emniyetteki ifadesinde, babasının annesiyle kardeşlerine sürekli şiddet uyguladığını, kendisini de sigara içtiği için dövdüğünü söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.E.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olay Ahmet B, 2 gün önce Rüstem Şirvani Sokak'taki evlerinde, 16 yaşındaki oğlu A.E.B. ile sigara içtiği gerekçesiyle tartışmış, kavgaya dönüşen olayda oğlu tarafından tabancayla yaralanan Ahmet B. kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Evden kaçan A.E.B, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı. Güncel AA / Savaş Güler Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.