Konya'da Tartışma Sonucu Döner Bıçağıyla Yaralama Olayı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, tartıştığı husumetlisini döner bıçağıyla yaralayan şüpheli tutuklandı.

S.D. (27) ile husumetlisi A.Y.U. (19), daha önceden aralarında yaşadığı bir sorunu çözmek için Nişantaşı Mahallesi Ulular Sokak'taki parkta buluştu.

İkili arasında çıkan tartışma, yanlarına gelen arkadaşlarının da müdahalesiyle kavgaya dönüştü.

Bu sırada A.Y.U. parka sakladıkları döner bıçağıyla S.D'yi bacağından yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.D, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli A.Y.U'yu kısa sürede yakaladı.

Zanlı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.