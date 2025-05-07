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Konya'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç, Orta Yaşlı Adamı Taşla Yarıldı

Konya'da Tartışma Kanlı Bitti: Genç, Orta Yaşlı Adamı Taşla Yarıldı
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Konya'da Bayram Tekköse, tartıştığı Turgay Dündar'ı başına taşla vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Tekköse tutuklandı.

KONYA'da Bayram Tekköse (18), tartıştığı Turgay Dündar'ı (47) başına taşla vurup yaraladı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tekköse, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yürüyüş yolunda meydana geldi. Turgay Dündar ve Bayram Tekköse, yolda karşılaşıp tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekköse, yerden aldığı taşla Dündar'ın başına vurarak ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgay Dündar, ambulansla Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Bayram Tekköse, ifadesi alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Bayram Tekköse, ifadesinde, "Tartıştık, sonra kafasına taşla vurdum" dedi.

Tedaviye alınan Dündar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Tekköse, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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