Konya'da Tartışma Kanlı Bitti: Eniştesini Vuran Genç Gözaltına Alındı

KONYA'da, Muhammet Yasin B. (24), tartıştığı eniştesi Oktay Can A.'yı (26), tabancayla vurdu. Bacağından yaralanan Oktay Can A. hastaneye kaldırılırken, Muhammet Yasin B. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Yasin B., 42 AGT 647 plakalı otomobille eniştesi Oktay Can. A.'nın evine geldi. Taraflar, evin önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oktay Can A., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Yasin B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.