Konya'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçaklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Kadir O., belirlenemeyen nedenle tartıştığı Ali Nalinci'yi (27) karnından bıçakla yaraladı.

Olay, saat 00.40 sıralarında Seydişehir - Antalya kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Kadir O. ve Ali Nalinci'nin de aralarında bulunduğu iki grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir O., Ali Nalinci'yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Nalinci yanındaki arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerine girip yardım isterken, Kadir O. da yanındakilerle birlikte hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Nalinci, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Kaçan Kadir O. da kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA DHA