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Konya'da Tarım Şirketinin Deposunda Yangın Çıktı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarım şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde tarım şirketinin deposunda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karapınar- Konya karayolunun 2'nci kilometresinde hububat ve sulama borusu satımı yapan tarım şirketinin, malzeme deposunda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanlar, müdahale edip, söndürmek istedi. Ancak rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürürken, ekipler yaptığı ilk belirlemede yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığı üzerinde duruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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