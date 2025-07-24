Konya'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Gönüllü İtfaiyeci projesi kapsamında yapılan ilk müdahale ile söndürüldü. Yangında 2 dekar ekin ve 4 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, söndürüldü.
Yaylacık Mahallesi'nde çıkan yangına ilk müdahale, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin "Gönüllü İtfaiyeci" projesi kapsamından ilçeye tahsis edilen itfaiye tankeriyle yapıldı.
Söndürülen yangında 2 dekar ekin, 4 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel