Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Konya'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine 2 iş yeri ve bir evde arama yapıldı. Aramalarda 217 sikke ve 62 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.
Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.