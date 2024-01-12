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Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Konya'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine 2 iş yeri ve bir evde arama yapıldı. Aramalarda 217 sikke ve 62 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarını aldığı 2 iş yeri ile bir eve operasyon düzenledi.

Bu adreslerdeki aramalarda, 217 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 obje ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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