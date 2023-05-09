Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Konya'nın Çumra ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Çumra ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih N. idaresindeki 68 LE 136 plakalı süt toplama tankeri, ilçe merkezinde tali yoldan ana yola çıkan Gülsüm Eraşık'ın kullandığı 42 SZ 746 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü Eraşık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tanker sürücüsü Fatih N. gözaltına alındı.

Eraşık'ın cenazesi Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Fatih Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title