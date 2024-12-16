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Konya'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir taksici olan Eren Peker, trafikte çıkan bir tartışma sonucunda bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Aile, gençlerin uyuşturucudan korunması için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında çıkan tartışmada Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandıkları aracın Konya-Karaman kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna bırakıldığını, ardından arkadaşları Dilek K'nin aracıyla kaçtığını belirledi.

Ekipler, zanlıların gün içinde gelip aracı aldıklarını tespit etti. İki şüphelinin içinde bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesinde seyir halindeyken fark edildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan Muammer B. bir süre sonra yolda Muzaffer T'yi indirdi. Muammer B, Başak Caddesi'nde aracı durdurularak gözaltına alındı.

Diğer zanlı Muzaffer T. ile bu kişilere yardımcı olduğu belirlenen Dilek K. de kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Muzaffer T'nin çöp konteynerine attığı suç unsuru bıçak da polis ekiplerince bulundu.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Eren Peker'in Karaman'da yaşayan dedesi Üzeyir Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı sabah namazına kalktığında öğrendiğini söyledi.

Çok üzgün olduklarını ifade eden Uysal, gençlerin uyuşturucu batağından kurtulması için önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Dayı Mehmet Uysal da Eren Peker'in harçlığını çıkarmak için 6 ay önce hafta sonları taksicilik yapmaya başladığını anlattı.

Eren'in çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu, hem çalışıp hem okuduğunu dile getiren Uysal, "Eren, Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Boş zamanlarında taksiye çıkıyordu. Hayalleri vardı. Bu sene okulu bitirip yurt dışına gitmeyi düşünüyordu." dedi.

Katil zanlılarına tepki gösteren Mehmet Uysal, şunları kaydetti:

"Yol verme davasından bir insan hunharca öldürülmez. Ben kendi ellerimle yıkadım. 10-15 bıçak darbesi gördük. Yol verme meselesi yüzünden takışıp ışıklarda önüne kırmışlar. Çocuk ne olduğunu anlayamadan kapıdan iner inmez yere sermişler. 3 kişi birden üzerine çullanmış. Normal bir insanın yapabileceği bir şey değil. Muhtemelen kafaları yerinde değildi. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."

Olay

Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında dün Eren Peker (20) ile kimlikleri belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan Peker, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Peker'in cenazesi, dün memleketi Karaman'da defnedilmişti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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