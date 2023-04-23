Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı.
Ahmet Ali K. (31) idaresindeki 42 AAE 525 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolu Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Takla atan otomobildeki Şerife K. (25) ile Zeynep Alya K. (5) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel