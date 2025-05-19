Konya'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Takla Atan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde iki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Konya'da takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Furkan Sarıalan (26) idaresindeki 14 AAC 232 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolu Karaömerler Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Turgut Sarıalan (75) ve Mustafa Durak'ın (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Furkan Sarıalan ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
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