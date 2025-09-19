Konya'da Tabancalı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

KONYA'da ciple havalimanına giderken önü kesilen araçtan inen 2 kişinin tabancalı saldırısını uğrayan Seyit T. (38) yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara yolu havalimanı girişi yakınında meydana geldi. Seyit T., arkadaşının kullandığı 42 BDV 224 plakalı ciple havalimanına gittiği sırada, bir araç tarafından önleri kesildi. Seyit T. de araçtan indi. Bu sırada diğer araçtan inen 2 kişi tabancayla ateş ederek Seyit T.'yi vücudunun 3 yerinden yaraladı. Seyit T. kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Seyit T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.