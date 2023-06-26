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Konya'da süt tankeri ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Konya'da süt tankeri ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Hüyük ilçesinde süt tankeri ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüyük ilçesinde süt tankeri ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yunus Yıldız (33) idaresindeki 32 SP 786 plakalı süt tankeri, Konya- Isparta kara yolu Kıreli Mahallesi sınırlarında Mustafa Dede yönetimindeki 03 FN 653 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel

Yunus Yıldız Isparta Hüyük Konya Güncel Haberler

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