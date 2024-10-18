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Konya'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
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Konya'nın Meram ilçesinde bir sulama kanalında 35 yaşındaki sağlık çalışanı Satılmış Sıvacı'nın cesedi bulundu. Ailesi, Sıvacı'nın kaybolduğunu 5 gün önce bildirmişti.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Kaşınhanı Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalında ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Satılmış Sıvacı'ya (35) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Sağlık çalışanı olduğu belirlenen Sıvacı hakkında, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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