Konya'da Suç Örgütüne Büyük Operasyon: 15 Gözaltı

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Konya'da haraç isteyen ve çek senet tahsilatı yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı. 9 kişi tutuklandı, çeşitli suçlamalarla 13 suça karışan örgütün lideri B.S.'nin de aralarında olduğu şüphelilere operasyon yapıldı.

KONYA'da çek ve senet tahsilatı yapan, haraç isteyen ve ödeme yapmayanların iş yerlerine kurşunlayan B. S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün aralarında borç alarak bulunan kişilerin çek ve senetlerinin tahsilatını yaptığı, ödeme yapmayanların iş yerlerini tabancayla ateş ederek kurşunladıkları ve haraç istedikleri bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, B.S. liderliğindeki suç örgütünün, 'Silahla adam yaralama ve tehdit' gibi yöntemlerle halk arasında korku ve paniğe sebep oldukları, bu kapsamda 'İş yerinin kurşunlanması', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi 13 suça karıştığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucu Konya il merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter ve özel harekat ekipleri eşliğinde daha önce adresleri belirlenen 14 ev, 1 iş yeri ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, 1'i kurusıkı 2 adet tabanca, 1 av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, 1 muşta, 96 adet tabanca fişeği, 1 jop, 1 kelepçe ile birlikte çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü savcılıktaki ifadesinin ardından, 2'si de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Haber: KONYA -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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