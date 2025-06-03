Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: 9 Zanlı Cezaevine Gönderildi

Konya'da Suç Örgütü Operasyonu: 9 Zanlı Cezaevine Gönderildi
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Konya'da suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Konya'da suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u cezaevine gönderildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yağma, yaralama ve benzeri suçlarla haksız kazanç elde etmek amacıyla bir araya gelip "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları" iddia edilen 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla 30 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, av tüfeği, uyuşturucu madde, bıçak, tabanca fişeği, kelepçe, muşta, jop ve örgütsel materyaller ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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