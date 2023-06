Konya'da suç örgütü operasyonu: 1 tutuklama

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde bazı vatandaşların ev ve iş yerlerini zorla almaya çalışan suç örgütü mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de katıldığı operasyonda, Ereğli ve Karapınar ilçesinde belirlenen adreslerde 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aynı aileden oldukları öğrenilen Neşet C. (81), Ekrem C. (52), Tahsin C. (47), Ahmet C. (22) ve S.C. (17) hakkında "nitelikli yağma" suçunda adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.